Drechtsteden en Gorkum krijgen 22,5 miljoen (!) uit regiodeal-pot, kijk hier waar het aan wordt besteed

Een watertaxi in Sliedrecht, woningen langs de Noordoevers van Zwijndrecht, een HBO-academy in Dordrecht en een afstudeercampus in Gorinchem. Het zijn projecten die geld krijgen uit een regiodeal-pot van 22,5 miljoen euro. De Drechtsteden en Gorkum krijgen de steun van het kabinet. "Het is goed dat Den Haag beseft hoe belangrijk dit gebied is!"

Het rijk pompt de 22,5 miljoen in een investeringspot voor de Drechtsteden en Gorinchem. Het geld gaat naar projecten die de regio 'toekomstbestendig' en aantrekkelijker maken. De deelnemende gemeenten verdubbelen de 22,5 miljoen waardoor er ruim 45 miljoen beschikbaar komt voor innovatieve plannen.

Het Rijk schrijft dat de economische crisis van 2008 nergens in Nederland zo hard is aangekomen als in de Drechtsteden en Gorinchem. Grote fabrieken zijn gesloten of hebben veel personeel moeten ontslaan. Door meer onderwijs- en vervoersmogelijkheden en en andere plannen moet de regio weer de weg omhoog vinden.

Toekomstbestendig

"Ik ben ontzettend blij", lacht vicevoorzitter van het Drechtstedenbestuur André Flach. "Wij zijn het hart van de Nederlandse maakindustrie en we hebben dit geld nodig om ook toekomstbestendig te worden."

Het geld uit de regiodeal-pot gaat naar projecten in drie categorieën: innovatie, onderwijs & arbeidsmarkt en ontwikkeling rivieroevers. "We kunnen met dit geld allerlei projecten die tot nu net niet haalbaar of lastig waren, wel haalbaar maken", vertelt burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht.

De projecten krijgen drie jaar de tijd om alles op de rit te zetten. "Mocht het niet lukken dan gaat het geld naar andere projecten. Zodat we alles goed besteden." Een stuurgroep uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de politiek houdt toezicht.

Projecten

Dit is een overzicht van de projecten waarin geïnvesteerd wordt:

- Dordrecht Academy: hoger beroepsonderwijs (HBO) in Dordrecht

- Maakfabriek Dordrecht: hulp voor start-ups

- Sliedrechtse watertaxi's: kleine boten die de Drechtsteden verbinden

- Innovatie- en afstudeercampus Gorinchem: verschillende scholen onder een

dak met veel aandacht voor nieuwe technieken en innovaties.

- Start nieuwe bedrijven op voormalig Nedstaalterrein Alblasserdam

- Woningbouw Noordoevers Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht

- Woningbouw Arkelsedijk Gorinchem

- Woningbouw ijzergieterij Hardinxveld-Giessendam

- Opknappen van het Veerplein in Zwijndrecht

- Opknappen van het waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht

- Transferium Alblasserdam: parkeergelegenheid voor auto's met shuttleservice

naar Kinderdijk

In Gorinchem gaat het geld naar opleidingsmogelijkheden en woningen. De stad is een echte onderwijsstad, waar elke dag 7 duizend leerlingen uit de wijde omtrek naar school gaan. "We willen onze jongeren behouden en zorgen dat ze niet wegtrekken uit de stad", legt burgemeester Reinie Melissant uit.



De regiodeals komen uit de koker van het kabinet. Het geld moet de leefbaarheid en economische kansen in de regio vergoten. In totaal heeft Den Haag ruim 950 miljoen uitgedeeld aan diverse gebieden in heel het land.