Tegels eruit, groen erin op Beijerlandselaan

Tegels veranderen in groen op de Beijerlandselaan. Foto: Alliantie Hand in Hand

De Beijerlandselaan in Rotterdam staat niet bepaald bekend als het toonbeeld van groen, maar daar komt verandering in. Bewoners hebben dit weekend tientallen straattegels omgetoverd in geveltuintjes. Het concept is simpel: tegel eruit, zand weg, tuinaarde erin en planten maar!

Lars ter Braake woont op de Beijerlandselaan en raakte enthousiast door het initiatief 1000geveltuinen . "Doordat de Beijerlandselaan een straat is met weinig groen, leek het mij een uitstekend plan ons stukje te voorzien van wat extra groen." Hij vroeg subsidie aan via Alliantie Hand in Hand en Opzoomermee en regelde bewoners om mee te helpen. Samen stroopten ze de mouwen op en wipten er 52 tegels uit, een totale lengte van 18 meter.

Het was even ploeteren, maar het resultaat mag er zijn, zegt Ter Braake. "Als ik nu uit mijn woonkamerraam naar beneden kijk zie ik echt een vrolijke straat. Kinderen blijven en zeggen hoe mooi het is. We hebben dit samen gedaan."

Hij hoopt dat de rest van de Beijerlandselaan ook snel een groen karakter krijgt. Al was het wel flink zweten geblazen. "Nooit geweten dat het zo zwaar is om zo'n tegel eruit te krijgen."

Ook aan het onderhoud is gedacht door Lars en zijn groene medestanders. "We hebben een app-groep met bewoners voor het onderhoud. Wie wil er morgen water geven? Op drie punten in de straat zijn gieters te krijgen. Zo heeft de kleermaker er altijd eentje klaar."