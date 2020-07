Een verzameling oorlogsarsenaal in 's Gravendeelse garageboxen

Op het terrein achter zijn woning in 's Gravendeel staat Be van der Hoek, geboren in 1939, onder een Engelse vlag, gekleed in een naoorlogs legeroverhemd met daarop twee vrijheidsspeldjes. "Dit noemen we gepast groen. Ik heb ook een battle dress, maar ten eerste is het daar te warm voor, en dan wordt het wel een beetje te militaristisch."

Van der Hoek is "helemaal geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog." In de garageboxen achter zijn huis staat een enorme verzameling attributen uit de oorlog. Van jeeps en vlaggen tot naaimachines en foto's.

"Mensen noemen het een museum, maar ik noem het een verzameling." Het verschil? "Ik wil het graag doorgeven aan de kinderen, maar er hoeft geen bus met oude mensen langs te komen."

'Voor vrijheid moet je werken'

De kinderen die bij Van der Hoek langskomen om alles te bekijken, krijgen allemaal dezelfde boodschap mee. "Vrijheid is er niet vanzelf. Daar is heel veel voor gevochten en heeft veel bloed voor gevloeid. Afgelopen zaterdag heb ik met twee ventjes van 7 jaar een tour gemaakt de Hoeksche Waard rond. We bezoeken bunkers en dan vertel ik over de oorlog en hoe wreed die is. Doe er wat aan, zeg ik dan. Vrijheid kun je niet kopen, daar moet je voor werken."

Zelf heeft hij de oorlog als kind meegemaakt. "Ik kan me het laatste jaar van de oorlog nog herinneren. Wij woonden gelukkig in de Hoeksche Waard. Niet waar de gevechten waren, wel weet ik nog dat de vliegtuigen overkwamen." Van der Hoek zat op school bij Duitsers die waren ingekwartierd. Buren kwamen bij zijn ouders aan huis om eten.

Later adopteerde Van der Hoek het graf van de 19-jarige militair John Lopoi uit Pennsylvania. De jongen sneuvelde bij Aken en ligt op de Amerikaanse begraafplaats in Magraten. Van der Hoek heeft nog altijd contact met nabestaanden en bezoekt het graf twee keer per jaar.

'Afgelopen met dat gesodemieter'

Als hovenier werkte hij hard en veel, tot hij in 1988 hartproblemen kreeg. 'Nu is dat gesodemieter met die vele uren werken afgelopen, je gaat maar eens aan een hobby', zei zijn vrouw. "Toen zei ik: ik weet wat ik ga doen. Ik ga een jeep kopen." Nu heeft Van der Hoek garageboxen vol auto's en attributen uit de oorlog. Ook zijn beide zoons zijn 'groengek' geworden.

"We hebben een Canadese Ford uit 1943, een stompe neus noemen ze dat. Dan nog een Dodge ambulance uit '43. Een Austin uit 1940, die hebben in 2004 uit Malta over laten komen, helemaal gerestaureerd."

Door de jaren heen heeft Van der Hoek flink wat aan de auto's gesleuteld, samen met anderen. "Ik noem het de hobbyhut, maar het is een zweetschuur!"

Hoe hij aan al die spullen komt? "Je ziet ergens wat liggen en je koopt het, of je ruilt wat."

Spandoeken

Van der Hoek heeft een ergernis: het idee dat de Amerikanen ons hebben bevrijd. "Ik heb in februari zeven spandoeken laten maken, die hangen verdeeld door het dorp hiero. Dat de canadezen 8 mei hier in 's Gravendeel bij een christelijke school voor het eerste kwamen. We zijn niet door de Amerikanen bevrijd, maar door de Canadezen. En Canadees is Engels, zo komt het dat alles Engels is bij ons."

De roldeur wordt open gerold en twee prachtige wagens komen tevoorschijn. "Een Jeep van de Amerikanen, die daarnaast is een echte Engelse Austin", wijst Van der Hoek trots. "Ze zijn allebei van de Polar Bears, de unit die via Bergen op Zoom in Nederland gekomen is. Naast de auto's staan uitgedoste poppen, een Canadese en een Nederlandse soldaat. Tegen de wand oude radio's uit de oorlog, allemaal gekregen."

Achter weer een andere deur staan fietsen. Een gewone Engelse uit 1943 en een parafiets, oftewel een vouwfiets uit '44. Daarachter allemaal attributen, zoals een naaimachine uit de oorlog waar de soldaten canvas mee naaide.

De schuur is vol, maar Van der Hoek heeft nog één auto op zijn verlanglijstje: de militaire Austin, maar dan de sportuitvoering. "Maar ja, dan moet ik toch weer even twintigduizend euro op tafel leggen."