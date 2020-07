Revanchegevoelens Neptunus en terugblik WK-finale 2010 in Rijnmond Sport

In deze aflevering zijn we op bezoek bij Curaçao Neptunus. De Rotterdamse honkballers bereiden zich voor op de competitie, die op donderdag 23 juli van start gaat. Neptunus opent met drie duels tegen titelconcurrent Amsterdam.



Pikante wedstrijden, omdat de ploeg van coach Ronald Jaarsma vorig seizoen in de Holland Series een 3-0 voorsprong weggaf in een best-of-seven-serie. Neptunus is dit jaar extra gebrand om de nationale titel weer naar Rotterdam te halen.Ook gaan we tien jaar terug in de tijd. Hoe beleefde Rotterdam het succesvolle WK Voetbal in 2010, waar Nederland in de finale van Spanje verloor?

De WK-finale betekende voor toenmalig Feyenoord-speler Giovanni van Bronckhorst zijn laatste wedstrijd als profvoetballer. Hij werd gehuldigd in zijn woonplaats Krimpel aan den IJssel.

Bekijk de volledige uitzending van Rijnmond Sport boven dit bericht in zijn geheel terug.