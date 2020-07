Wisselstrook Algerabrug komende maand dicht

Een afgesloten wisselstrook op de Algerabrug zorgt maandagmiddag voor problemen op de N210 in Capelle en Krimpen aan den IJssel. De wisselstrook over de brug is vanaf maandag tot 28 augustus dicht vanwege werkzaamheden.

De Algerabrug heeft drie rijstroken. De wisselstrook is de strook die tot 14:00 uur in de richting van Rotterdam open is en na 14:00 uur richting Krimpen aan den IJssel.

De wisselstrook is vanaf maandag dicht, waardoor gedurende de hele dag maar twee stroken beschikbaar zijn. Dat zorgt in de spits voor extra drukte.

Afgelopen tijd was het al drukker bij de kruising bij de Algerabrug. De werkzaamheden daar zijn sinds maandag voorbij. Bij de werkzaamheden die maandag zijn gestart, wordt de wisselstrook aangesloten op een fly-over over een fietstunnel.

Nieuwe Tiendweg

De gemeente Krimpen aan den IJssel snapt dat de werkzaamheden aan de Algerabrug veel mensen zijn ontgaan. De afgelopen weken is veel gecommuniceerd over de verbreding van de Nieuwe Tiendweg in Krimpen. Daardoor zijn de werkzaamheden aan de wisselstrook bij de Algerabrug ondergesneeuwd geraakt.

Een woordvoerder van de gemeente Capelle aan den IJssel laat weten overvallen te worden door de werkzaamheden. Hij zegt niet te weten dat er werkzaamheden gingen plaatsvinden. Hij neemt dinsdag contact op met de buurgemeente.