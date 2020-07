Ook Vlaardingen stapt over op roetveegpiet: 'Volgen de ontwikkeling van deze tijd'

Nadat onder meer Rotterdam vorig jaar al definitief stopte met zwarte piet, stapt ook Vlaardingen vanaf dit jaar over op een Sinterklaasintocht met enkel 'roetveegpieten'. "De intocht moet een feest zijn voor alle kinderen, geen plek voor volwassenen om tradities te bepleiten of te veroordelen", aldus burgemeester Bas Eenhoorn.

"De discussie over piet komt ieder jaar terug en steeds meer dorpen en steden maken een heldere keuze", vervolgt Eenhoorn. "Ik heb begrip voor uiteenlopende meningen over deze kwestie, maar Vlaardingen volgt nu de ontwikkeling van deze tijd. Zo willen we voorkomen dat het kinderfeest extremen aantrekt en de veiligheid in het geding komt."

CJV Vlaardingen, dat de plaatselijke intocht van de goedheiligman jaarlijks organiseert, laat weten 'erg blij' te zijn met de overstap naar roetveegpieten. "Vorig jaar zijn we al begonnen met het introduceren van roetveegpieten", vertelt Dirk Jan van der Ende, voorzitter van het Sinterklaas comité van de vereniging die jeugd en jongeren activiteiten organiseert. "Natuurlijk was dat iets nieuws, maar het werd een beetje gevraagd door heel veel Nederlanders en wij willen ook meebewegen."

Mooie roetveegpiet

"We waren zo goed voorbereid dat we in de naloop van vorig jaar met voor- en tegenstanders van zwarte piet hebben gesproken. Beide partijen vonden onze roetveegpiet echt mooi. Wij zijn ervoor om een supermooi feest voor die kinderen te maken, en dat we geen tegenstanders of schreeuwende mensen krijgen."

Hoe de intocht in Vlaardingen er dit jaar precies uit komt te zien, is nog afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus. "Sinterklaas komt in ieder geval, heeft hij me verteld. Maar waar en hoe? Dat gaan we nog zien", besluit Van der Ende.