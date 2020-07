Tien jaar cel voor chauffeur die 25 vluchtelingen smokkelde

Justitie eist tien jaar cel tegen de Roemeense chauffeur die in november vorig jaar vijfentwintig verstekelingen in een koelcontainer vervoerde. De migranten overleefden de tien uur durende rit maar net. In de container was bijna geen zuurstof meer over, zo bleek toen ze werden bevrijd.

De vluchtelingen waren onderweg naar Groot-Brittannië. Maar daar kwamen ze nooit aan. Eenmaal aan boord van de ferry naar Felixstowe riepen de bijna stikkende verstekelingen om hulp. Medewerkers van het schip sloegen alarm, waarna de boot ter hoogte van Hoek van Holland omkeerde.

Eenmaal terug in de Vulcaanhaven in Vlaardingen kwamen hulpdiensten massaal in actie. Twee verstekelingen werden naar het ziekenhuis gebracht. Maar ook de anderen waren er slecht aan toe, zegt justitie. Ze bleken uit Irak en Koeweit te komen.

De chauffeur ontkent dat hij wist dat er verstekelingen in de koelcontainer zaten. Zij zouden daar al in hebben gezeten voor hij de lading in Duitsland ophaalde. Justitie legt de Roemeen mensensmokkel ten laste en het in gevaar brengen van de levens van de vluchtelingen.