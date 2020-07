Het zinnetje wordt maandag herhaalde malen door de rechter uitgesproken. “U bent natuurlijk niet van huis gegaan om iemand aan te rijden.” Er is sprake van schuld, maar het is geen bewuste, agressieve daad.

Het spreekwoord ‘een ongeluk zit in een klein hoekje’ wordt op de weg maar al te vaak bewaarheid. Een moment van onoplettendheid kan voldoende zijn voor een botsing. Als dan een dode valt te betreuren, is het voor de nabestaanden vaak onverteerbaar dat er geen fikse celstraf volgt. 'Wij hebben levenslang’, klinkt het dan.

Maandag betuigen de chauffeurs spijt. Ze zeggen hun gedrag in het verkeer te hebben aangepast. Per zaak blijkt ook dat de rechter daar gevoelig voor is: een positieve houding in de rechtszaal leidt regelmatig tot een lagere straf.

Potentieel dodelijk letsel

Zaak 1, 21 maart 2018. Een vrachtwagenchauffeur uit Tilburg rijdt op de Botlekweg in Rotterdam achterop een auto. Vier inzittenden raken zwaar gewond, twee ervan zwaar. Het gaat om ‘potentieel dodelijk letsel’.

De situatie: een voorrangsweg, een naderende fietser (die geen vooraf heeft) en een auto die toch plots stopt. De 28-jarige vrachtwagenchauffeur rekent daar niet op. Sterker, hij zit op dat moment even te bellen en kijkt net naar zijn papieren om een adres te zoeken. Boem, op de auto voor hem.

De man bekent alles, stuurt kaarten naar de slachtoffers en bespreekt het ongeluk met zijn werkgever, een grote transportonderneming. Daar wordt een brief rondgestuurd onder alle zestig chauffeurs: wees je bewust van de risico’s. De onderneming besluit car kits in alle wagens aan te brengen, zodat alleen handsfree kan worden gebeld.

Het vonnis: vijftig uur taakstraf, plus vijftig uur voorwaardelijk. Een boete van 2-duizend euro. En een voorwaardelijke intrekking van het rijbewijs, als stok achter de deur. Het direct inleveren van het rijbewijs zou ook het verlies van zijn baan betekenen. Feitelijk zou dat een extra straf zijn.

Zwaargewonde bij frontale botsing

Zaak 2, 17 december 2018. Op de Laan van Londen in Dordrecht rijdt een personenauto frontaal op een stadsbus. De bijrijder van de auto raakt zwaar gewond.

De bestuurder en de bijrijder (zijn buurman en vriend) hebben net ‘gevierd’ dat er eindelijk een stereo-installatie in de auto zit. Ze hebben op een carpoolplaats de nodige biertjes gedronken. Bij de verdachte is dat extra gevaarlijk: hij slikt medicijnen vanwege een longaandoening. Op de Laan van Londen vliegen ze met te hoge snelheid uit de bocht.

De 56-jarige verdachte zegt nooit meer met alcohol achter het stuur te kruipen. Tot het ongeluk had hij daar eigenlijk niet zo over nagedacht. Hij heeft maandenlang voor zijn gewonde vriend gezorgd. “Ik heb hem weer leren lopen.” In een brief aan de rechtbank zegt het slachtoffer ook dat hij het zijn maat niet aanrekent. “We hadden samen gedronken.”

Het vonnis: 80 uur taakstraf plus 80 uur voorwaardelijk. Een voorwaardelijke celstraf van drie maanden. De Dordtenaar mag twee jaar niet autorijden.

Botsing tussen auto en snorfiets

Zaak 3, 20 april 2019. Op het Nieuw Oranjekanaal in Hoek van Holland botst een auto op een snorfiets. Het slachtoffer loopt vele botbreuken op.

De bestuurder reed niet te hard. De recherche gaat er vanuit dat de automobilist scheef uit de bocht is gekomen en frontaal op de snorfiets is gereden. De verdachte zelf spreekt dat tegen. Zat de tegenligger misschien op de verkeerde plek? “Ik heb haar in ieder geval niet gezien.”

Justitie eist honderd uur werkstraf en drie maanden niet rijden. De rechter wil in deze zaak twee weken nadenken over het vonnis.

Maandag stonden nog twee zaken kort op het programma in Rotterdam, waarbij de gevolgen dramatisch waren.

Op 7 juni 2019 rijdt een automobilist een voetganger dood op een zebrapad, op de Rijnsingel in Ridderkerk. Op 15 september 2019 is er een fataal ongeluk in Noordeloos op de provinciale weg N214. Een motorrijder botst op een man in een scootmobiel. De bestuurder zou 152 km per uur hebben gereden (op het moment van de botsing 130), waar 80 is toegestaan.

Deze beide zaken zullen in oktober door de Rotterdamse rechtbank worden behandeld.