Twee miljoen subsidie voor Rotterdams V2_Lab

V2_Lab in de Rotterdamse Eendrachtsstraat

Het Rotterdamse V2_Lab heeft een subsidie van ruim 2 miljoen euro in de wacht gesleept van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het fonds smeert de subsidie uit over vier jaar. V2_Lab, dat onderzoekt hoe kunst en nieuwe technologie kunnen samengaan, is een van de zes gelukkigen die geld krijgen van het fonds.