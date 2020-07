Bekende Hollywood acteur gespot in onze regio

Nick en Simon moeten zich bijna wel een hoedje zijn geschrokken toen ze tijdens hun concert in De Brielsche Aap afgelopen zaterdag ineens Woody Harrelson in het publiek zagen zitten. De Hollywoodacteur was in Nederland op fietsvakantie en deed ook onze regio aan.

"Mensen geloven het niet en denken dat het een foto met een dubbelganger is, maar het was hem echt", vertelt Edith Schoo, de enthousiaste eigenaar van de Brielse horecagelegenheid.

Op fietsvakantie

Ze vindt het heel bijzonder om zo'n bekendheid te mogen ontvangen in haar zaak. "Het is zo'n ontzettende aardige man." Ze vertelt dat hij in Nederland is als onderdeel van een sportieve reis.

"Hij is door Europa aan het fietsen met vrienden. Via hen, waar hij één nacht heeft gelogeerd, is hij hier terecht gekomen. We wisten maanden geleden al dat hij zou komen."

Maar, de link naar Brielle? "Nou, een neef van iemand uit Brielle is beste vrienden met Woody. En die wonen in Hawaï. Dit is de eindstop voordat hij terug gaat naar Amerika."

Lekker anoniem

Schoo legt uit dat Harrelson het hier gigantisch naar zijn zin heeft gehad. "Hij had veel behoefte om lekker anoniem te zijn. Hij legde uit dat hij nooit uiteten gaat."

Hij vroeg in eerste instantie om een rustige tafel binnen. "Maar, binnen een half uur ging hij zelf ook weer naar buiten, naar Nick en Simon kijken en filmen en gezellig met iedereen kletsen. Het is een hele gewone gast."

Veganistisch koken

Sous-chef Soraya Hakke hoorde pas een week geleden dat ze moest koken voor de acteur. Dit leverde haar nogal wat spanning op. Niet alleen omdat ze hem een geweldige acteur vindt, ook omdat hij veganistisch is en ze hier weinig ervaring mee heeft.

"Het was heel bijzonder. Ik had het zelf nooit zien aankomen. Dan krijg je één keer de kans en dan wil je die gelijk aanpakken. Als het dan toch voor Woody is, dan wil je alles perfect doen", legt ze uit.

Zorgen maken over of hij het wel lekker vond, hoeft ze niet. Hij gaf haar naar eigen zeggen complimenten bij het leven. Sterker nog: hij heeft met de hand een mooi briefje geschreven waarin hij haar bedankt voor de maaltijd.

"Dit is toch super." Ze leest vol trots voor wat erin staat: "Soraya, ik zal je geweldige maaltijd de rest van mijn leven niet vergeten. Ik kan niet wachten op de volgende. Heel erg bedankt. Veel liefde, Woody."

Grote kans dat ze nog eens voor hem mag koken. "Hij komt zeker nog een keer terug", zegt Schoo.