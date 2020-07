Rotterdams bedrijf laat opdracht Baltimore varen vanwege Zwarte Pietenfoto

Het Rotterdams architectenbureau West 8 heeft een grote opdracht in de Amerikaanse stad Baltimore teruggegeven, omdat er een foto van een sinterklaasfeestje met Zwarte Pieten is opgedoken, dat meldt de NOS.

De foto is in 2012 in het kantoor van West 8 in Rotterdam gemaakt. Te zien zijn een oud-medewerker met drie kinderen die als Zwarte Piet verkleed zijn. In de VS ligt het zwart schminken van een wit gezicht uiterst gevoelig. Dat het om een Nederlandse traditie gaat, inmiddels ook in Nederland zelf omstreden, maakt geen verschil.

De foto werd eind juni door iemand naar het stadsbestuur van Baltimore gestuurd, zegt een woordvoerder van West 8. Het bedrijf nam er onmiddellijk afstand van en gaf de opdracht voor advisering bij de herinrichting van een haven- en oevergebied aan de stad terug. Bijna een week later verscheen de foto in de onlinekrant The Baltimore Brew.

Racistisch personage

West 8 zegt in een verklaring in The Architect's Newspaper dat het Zwarte Piet als een racistisch personage beschouwt en dat het sinterklaasfeest in de ban is gedaan.

Toch geeft het bedrijf de opdracht terug, omdat het herinrichtingsproject niet onder de negatieve aandacht mag lijden.

Baltimore geldt als een bolwerk van zwart activisme. Martin Luther King en andere zwarte leiders kwamen geregeld in de stad.