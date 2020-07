Meer ruimte voor fietsers en voetgangers, minder auto's in de wijk

Rotterdams wethouder Judith Bokhove van Mobiliteit, Jeugd en Taal komt met een voortgangsbrief over de verschillende experimenten van de Rotterdamse mobiliteitsaanpak. Op drie plekken in de stad zijn de afgelopen maanden wegen veranderd met als doel voetgangers, fietsers en ov ruim baan te geven. De eerste uitkomsten zijn binnen.

Volgens Bokhove hebben de voetgangers, fietsers en het ov meer ruimte nodig, al helemaal nu het steeds drukker wordt in de stad. Om te testen waar het anders kan, worden er drie experimenten uitgevoerd. Na de zomer komt er daar nog een bij.

Wijkvreemde auto's weren

In het Oude Westen is eind april een test gestart om wijkvreemde auto's te weren zodat het minder druk is in de wijk. Dit wordt geprobeerd door het Kruisplein en het Eendrachtsplein anders in te richten. Gevolg hiervan is dat de doorstroming tussen de twee kruispunten veranderde, zo vertelt Bokhove in de brief.

Op de Westersingel deed verkeer er gemiddeld zes seconden langer over om van het Kruisplein naar het Eendrachtsplein te komen. Dit ziet de wethouder als een 'lichte toename' aangezien het verkeer over de Mauritsweg, in de andere richting, er gemiddeld eenentwintig seconden korter over deed in vergelijking met cijfers van enkele maanden eerder.

Het gevolg van de herinrichting van de twee kruispunten zorgde ervoor dat het aantal auto's op de West-Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg met 15 procent daalde ten opzichte van oktober 2019.

Meer ruimte voor fietsers

Ook bij de Erasmusbrug is een experiment gaande. Fietsers die de brug over moeten, krijgen meer ruimte. Als sinds eind vorig jaar staan de stoplichten voor fietsers daar langer op groen, maar dat zorgde voor een nieuw probleem. Fietsers komen elkaar nu nog meer tegen op kruispunten en bij stoplichten rondom de brug. Om fietsers meer ruimte te geven, worden enkele rijbanen heringericht. Tot nu toe blijkt dat deze maatregelen zorgen voor meer drukte op de Posthumalaan op Kop van Zuid.

Als laatste wordt ook de Maastunnelcorridor onder de loep genomen. Daar wil de gemeente Rotterdam minder auto's doorheen laten rijden om aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen. Om dit voor elkaar te krijgen is er op de Pleinweg op Zuid een rijstrook richting de Maastunnel weggehaald. De gemeente gaat dat op den duur ook op de 's-Gravendijkwal doen in Rotterdam-West.

Tot nu toe lijkt het erop dat de veranderingen beperkte invloed hebben op de verkeersstromen rondom de tunnel. Ook laat de wethouder weten dat er al wel wat verkeer op zoek is gegaan naar alternatieve routes.

Tijdens alle experimenten houdt de gemeente vinger aan de pols wat betreft reacties vanuit de Rotterdammers en controleert data om te kijken welke problemen op de weg ontstaan of juist verminderen.