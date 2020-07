Rotterdam stopt met verkeersexperiment bij Erasmusbrug

Het experiment was vooral gericht op fietsers en voetgangers. Verkeerslichten bleven nu langer op groen staan. Ook werd er meer ruimte gecreëerd, zodat overstekende fietsers elkaar veilig konden passeren.

Het experiment had tot gevolg dat er op de wegen vanuit het zuiden naar de Erasmusbrug drukte ontstond. Zo werd er geklaagd over de drukte op de Posthumalaan en de Laan op Zuid. Er is een gesprek geweest tussen Wethouder Bokhove en de Wijkraad Katendrecht-Wilhelminapier over de drukte.

Een deel van die problemen, zegt de gemeente Rotterdam, worden veroorzaakt door problemen aan de Erasmusbrug. Door een storing aan de brug sluit deze langzamer dan normaal. Naar verwachting zijn die problemen pas in de loop van de zomer verholpen. Ook zijn er maatregelen genomen, zodat vrachtwagens de bocht op de kruising beter kunnen maken.

Deze maandag zijn werkzaamheden begonnen aan de Posthumalaan. Vorige week hebben er tellingen plaatsgevonden op de kruising. Daardoor zijn alle gegevens die bij het experiment horen binnen. Of de proef een succes was, kan nog niet gezegd worden.

Kruisplein en Eendrachtsplein

Ook op andere plekken in Rotterdam vinden verkeersexperimenten plaats. In het Oude Westen zijn het Kruisplein en het Eendrachtsplein aangepast, om zo sluipverkeer te weren.

Volgens Bokhove is het aantal voertuigen dat over de West-Kruiskade en de Nieuwe Binnenweg met 15 procent afgenomen in vergelijking met een jaar geleden. De reistijd over de Westersingel is wel wat toegenomen.

Maastunnelexperiment: niet het gewenst resultaat

Het experiment rondom de Maastunnel heeft voorlopig nog niet de gewenste resultaten opgeleverd. Op de Pleinweg is één van de twee rijbanen afgesloten. Het idee is om Rotterdam autoluw te maken.

"Op basis van de eerste analyse lijkt het effect van het experiment beperkte invloed heeft op de verkeersstromen", schrijft Bokhove in een brief aan de gemeenteraad. "Op de Pleinweg en de 's-Gravendijkwal zijn de reistijden weer langzaam gestegen." Dat komt volgens de gemeente ook deels doordat er weer meer verkeer is, als gevolg van het herstel van de coronacrisis.