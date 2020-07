Het weer van vandaag: regenachtig

Vandaag is het bewolkt met perioden met regen en motregen. Eind van de middag wordt het vanuit het westen droog en volgen opklaringen vanaf de kust. Met een middagtemperatuur van 18 graden is het koel. De wind waait matig uit het zuidwesten, eind van de middag ruimt de wind naar het noordwesten.

Vanavond is de zon nog even te zien en blijft het droog. Vannacht zijn er opklaringen en koelt het af naar 11 graden.

Morgen is er geregeld zon met stapelwolken met de meeste zon aan zee. In het oosten van de regio kan er lokaal een bui vallen. Het wordt 19 graden en er waait een matige noordwestenwind.



Vooruitzichten

Donderdag is het tamelijk bewolkt en en bestaat er kans op wat regen of een bui. In de middag wordt het 19 graden. Vanaf vrijdag laat de zon zich geregeld zien en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 22 tot 24 graden.