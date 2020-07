Truckerscafe moet weg uit de Europoort

Bijna dertig jaar lang konden vrachtwagenchauffeurs voor een schnitzel of biertje terecht bij café-restaurant de Albatros. Maar een jubileumfeest zit er niet in. "Hoogstens een afbreekfeest", constateert eigenaar André Freriks bitter. Zijn zaak moet van Havenbedrijf Rotterdam weg uit de Europoort.

"De erfpacht wordt niet meer verlengd", vertelt Freriks. Hij loopt rond door het gebouw, dat er inmiddels wat rommelig bijstaat aan de Elbeweg. Het frituutvet is ingedikt, de schoonmaakmop blijft onaangeroerd, het terras staat vol onkruid.

Freriks: "Sinds corona ben ik al dicht en ik ga ook niet meer open. Officieel moet ik 20 september alles hebben afgebroken. Daar ben ik alvast maar aan begonnen."

Dartboard

De barkrukken heeft hij al verkocht, maar de speelautomaten en de wandversieringen geven nog iets van de voormalige sfeer weer. Foto's van vrachtwagens en voetbalclubs aan de muur. Er hangt een dartboard en in de hoek staat een houtkachel.

Op deze smalle groenstrook langs de Dintelhaven konden truckers die in de Europoort moesten overnachten elkaar ontmoeten. "Mooie tijden", memoreert de 57-jarige eigenaar. "Het zat altijd vol. En zeker vroeger was er een levendige handel van spullen die van de vrachtwagen waren gevallen", lacht hij. "Vooral kleding en veel drank. Leuke tijd was dat."

Houtzagerij

Ook zijn andere zaak moet weg, vertelt de Rozenburger. In de loods naast het café-restaurant heeft hij een houtwerkplaats. Hij repareert er meubeltjes en snijdt er houtblokken voor in de kachel.

"Dit doet zeer. Het is mijn lust en mijn leven, maar het is niet anders. Ik zal nu ander werk moeten zoeken. Dit pand was mijn pensioen."

Het Havenbedrijf meldt dat André Freriks drie jaar geleden al de huur is opgezegd, om de groenstrook vrij te krijgen voor andere bestemmingen. Onduidelijk is waar het dan precies om gaat.