Opnieuw verkeersinfarct in Krimpenerwaard door werkzaamheden Algerabrug

Er was ook dinsdagmorgen bijna geen doorkomen aan, voor de mensen die vanuit de Krimpenerwaard naar Rotterdam probeerden te komen. De oorzaak ligt bij de werkzaamheden aan de Algerabrug, die maandag zijn begonnen. De wisselstrook is niet in gebruik.

Rond half zeven in de ochtend was het al aansluiten in Krimpen aan den IJssel. Op het hoogtepunt was de vertraging op de N210 meer dan een half uur.

"Het is wel meer verkeer dan we hebben verwacht", geeft wethouder Anthon Timm toe. "We wisten dat het druk zou worden. Daarom hebben we ook voor deze periode gekozen. Maar het is ontegenzeggelijk waar dat er meer hinder is dan verwacht. En dat is spijtig."



Centraal bij de werkzaamheden, die in totaal anderhalf jaar gaan duren, staat een kruising in Krimpen aan den IJssel. "De fundering moet aangepakt worden", legt Timm uit. "En om ervoor te zorgen dat het verkeer tijdens díe werkzaamheden toch naar Rotterdam kan, moet er nu voorbereidend werk verricht worden."

Maatregelen

Nadat de avondspits al een hoop vertraging en ergernis opleverde voor de automobilist rondom Krimpen aan den IJssel, heeft de gemeente maatregelen genomen. "We hebben nu meer verkeersregelaars ingezet, zodat het verkeer op een goede manier wordt weggeleid."

Het grote probleem is dat er voor reizigers uit de Krimpenerwaard nauwelijks alternatieven zijn om met de auto in Rotterdam en Capelle aan den IJssel te komen. "Maar laat die auto dan eens staan", voegt Timm daaraan toe. "De bussen rijden nu om de vijf minuten. Soms zit er niemand in. Daar is nog een hoop winst te boeken. Je kan ook op de fiets."

Daarnaast wijst Timm erop dat er ook nog een andere oplossing is. "We hebben tijdens deze corona-periode allemaal geleerd hoe je thuis moet werken. Doe dat nu ook gewoon. Dat scheelt hinder: voor jezelf én voor de ander."