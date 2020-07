Songfestival-fan krijgt ongewenst geld terug, maar 'probleem is nu opgelost'

Raymon Janse uit Rotterdam was één van de gelukkigen met een kaartje voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam Ahoy. Maar het ticket was hij even kwijt, omdat Janse ongewild zijn geld had teruggekregen. Het kaartje, dat hij had gekocht, was namelijk volgend jaar nog geldig.

"Dit was helemaal niet de bedoeling. Ik schrok er een beetje van", geeft Janse toe. Hij wilde het kaartje voor het Eurovisie Songfestival graag houden. Daarom vulde Janse ook geen restitutieformulier in.

"Op een donderdag checkte ik mijn rekening, of er nog bijschrijvingen waren. Ineens zag ik een bericht van AVROTROS dat ik een bedrag van het Eurovisie Songfestival terugkreeg. Ik dacht: hoe kan dat nou?"

De Rotterdammer zou met een groep vrienden en zijn moeder gaan. "Maar die hebben hier totaal geen last van", zegt Janse.



Spijtig

Al snel zocht Janse na de bijschrijving contact met AVROTROS. De omroep vond het volgens Janse ook 'raar' dat hij zijn geld had teruggekregen. "Maar ze zeiden eigenlijk: 'Je hebt je geld terug, dus waarom zeik je eigenlijk?'"

Janse heeft een klacht bij AVROTROS ingediend. Daar is geen reactie op gekomen. "Dat vind ik erg spijtig van de omroep. AVROTROS wil het Eurovisie Songfestival organiseren en volgens mij bestaat het team van Sietse Bakker (Executive Producer van het Eurovisie Songfestival, red.) uit zeshonderd man. Ik vind het een kwalijke zaak dat niemand van hen de moeite neemt om te reageren."

Opschieten

In een reactie aan Rijnmond laat de organisatie van het Eurovisie Songfestival weten dat die de zaak gaat uitzoeken en contact met Janse gaat opnemen.

"Ik wil wel dat ze dan opschieten, want er zit een advocaat hieraan te werken", zei Janse dinsdagochtend nog op Radio Rijnmond. "Het kaartje is eenzijdig, zonder mijn toestemming, geannuleerd. Dat kaartje heb ik overigens netjes betaald. Er is geen annuleringsbevestiging of aankondiging geweest dat ik moet reageren. Dan kunnen ze wel een briefje verwachten."

Update - Dinsdag 12:26 uur:

AVROTROS heeft dinsdag aan Rijnmond laten weten dat dit probleem met Janse is opgelost. "Bij deze meneer heeft teruggave van het geld plaatsgevonden, terwijl daar niet om is gevraagd. Het gaat hier om een fout bij de administratieve afhandeling van de refunds. Een boeking is gecanceld die niet gecanceld had moeten worden. Een menselijke fout in de afhandeling. Geen nood. Zijn ticket is nog gewoon beschikbaar, AVROTROS heeft inmiddels opdracht gegeven om het geld opnieuw te incasseren. De ticket blijft behouden."