Arie uit 's-Gravendeel volgt al zes jaar dezelfde kraaienfamilie

Al zes jaar langs zoekt Arie Pieters ze elke dag op, langs de Dordtse Kil in 's-Gravendeel: een kraaienfamilie. Hij schreef al zes boeken over deze specifieke vogels en wordt gezien als de biograaf van de kraaien. De vogels hebben zelfs hun eigen Facebookpagina.

"Op het moment dat je ze gaat volgen, ontdek je de ontwikkeling van het karakter van zo'n dier", vertelt Pieters aan verslaggever Sanne Waldekker. "Het breidt zich ook steeds uit. Het begon met het volgen van één, die krijgt een relatie, het echtpaar krijgt kinderen en dan ga je dat ook allemaal volgen."

Het eerste jaar toen hij begon met het volgen van een kraai, had Pieters geen geluk. Er kwamen namelijk geen kleintjes, terwijl hem juist die opvoeding van de jongen zo interesseert. "Jonge kraaien moeten alles leren van de ouders. Dus ik ging door en hoopte dat er later wel jongen zouden zijn en dat die groot zouden worden."

Lastig om mee te stoppen

Zes jaar en vele jongen later blijkt het lastig stoppen met het volgen van de dieren. Een Facebookpagina volgde en het mannetje en vrouwtje hebben zelfs een naam gekregen: Clark en Carole. "Een kennis op Facebook zei dat ik het niet kon maken om ze geen namen te geven. Daar had ze gelijk in."

"Ik heb nu zoveel meegemaakt met die dieren, dat ik nu eigenlijk niet kan zeggen dat ik ermee stop. Je hebt zo'n band opgebouwd dat ik dat eigenlijk niet meer los kan laten."

Clark en Carole. Foto: Arie Pieters/Kraaienland

Intelligent

De dieren betekenen veel voor hem. "Als je een vertrouwensband hebt met hen, wordt je onderdeel van een hechte vriendenkring. Het zijn intelligente vogels", legt hij uit: "Te vergelijken met mensapen, of eigenlijk nog iets daarboven. Laatste onderzoeken wijzen uit dat de intelligentie van kraaien zich vergelijkbaar beweegt met mensenkinderen van tussen de 7 en 9 jaar oud. Het is zo leuk om dat te blijven volgen."

Pieters heeft walnoten en pinda's bij zich voor de dieren, maar ze laten zich niet zien voor de camera van Rijnmond. "Ze kijken nu letterlijk en figuurlijk de kat uit de boom. Dan heeft even op bezoek gaan bij de biograaf geen prioriteit."