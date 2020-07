Kitesurfer uit Sommelsdijk gaat nu voor een vulkaan en gletsjer

De fotosessie maakt deel uit van het project The Last Line. Eerder liet hij zich fotograferen op een meer in Tanzania. "Het project toont de schoonheid van Moeder Natuur", legt Pijls uit. "En tegelijkertijd ook de kwetsbaarheid. Dat alles komt samen in één foto, met een atleet in een locatie waar hij niet thuishoort. Zo mooi is de natuur en we moeten oppassen dat we 'm niet verliezen."



Na het giftige meer in Tanzania volgen nu dus een gletsjer en een vulkaan. "Het is nogal een klus. Het is in onherbergzaam gebied. Er moeten ook tenten mee, want het is een eind hiken naar de vulkaan", zegt Pijls.

Maar is het eigenlijk wel mogelijk om te kitesurfen ín een vulkaan? "We hebben gescout op basis van foto's", gaat Pijls verder. "Dan krijg je wel een beetje een beeld, maar de precieze diepte en de stijlheid zijn lastig in te schatten. Hoe kom je in zo'n meer? Kan je de vulkaankrater makkelijk afdalen? Dat zien we daar pas."

Naast de vulkaan volgt er dus ook een fotoshoot op een gletsjer. Door de opwarmende aarde ontstaan er bovenop de gletsjers kleine meertjes. "Daar gaan we kitesurfer", zegt Pijls. "Het is een enorm mooi beeld, maar tegelijkertijd hoe kwetsbaar het is."