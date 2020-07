'Wethouder Bonte te voorbarig met uitspraken over zwarte stof Hoek van Holland'

Overslagbedrijf EMO is niet blij met de uitspraken van milieuwethouder Bonte van Rotterdam over stofneerslag in Hoek van Holland. Volgens directeur Mathijs Pelsma legt de wethouder, ten onrechte, nu al de schuld bij zijn bedrijf. Bonte stuurde een week geleden een brief aan de gemeenteraad.

Het zwarte stof is al langere tijd een bron van ergernis in Hoek van Holland. Zodra het harder waait dan windkracht 4 of 5, dwarrelt het stof neer in de badplaats.



Bewoners wezen direct naar kolenoverslagbedrijven zoals EMO. In een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad stelt Bonte ook dat het 'waarschijnlijk mede afkomstig is van EMO en/of EECV'.

Onbegrijpelijk, zegt Pelsma, omdat er nu voor het eerst pas onderzoek gedaan wordt naar de exacte samenstelling van het stof in Hoek van Holland. Het is voor het eerst dat dit soort onderzoek wordt uitgevoerd.

Ook stelt de wethouder dat de betrokken bedrijven te weinig stappen hebben gezet om de situatie te verbeteren. Dat klopt ook niet, volgens EMO. In een werkgroep, waar naast het bedrijf ook nog de gebiedscommissie, bewoners en de milieudienst Rijnmond (DCMR) zitten, wordt juist wel gesproken over verbeteringen.

Pelsma wijst er ook op dat volgens de inspectierapporten zijn bedrijf aan alle vergunningen voldoet. Ook trekt het bedrijf 2,5 miljoen euro per jaar uit om milieuoverlast te voorkomen.