'De Jonge grote kanshebber voor CDA-lijsttrekkerschap, maar is gewaarschuwd'

De CDA-stemmers hadden na het wegvallen van Mona Keijzer alleen nog de keuze tussen De Jonge en Omtzigt. Van Schendelen vertelt dat de CDA-stemmers van Keijzer 'dichter bij de agenda van Omtzigt staan dan die van De Jonge'.

Mensen die op Keijzer of Omtzigt gestemd hebben kenmerken volgens Van Schendelen zich dat ze 'denken en handelen vanuit de straten, het MKB en gedeeltelijk de Biblebelt'. "Dat zijn allemaal middel- en kleinbedrijven, boerderijen bijvoorbeeld."

Ook is de opkomst van CDA-stemmers volgens de emeritus belangrijk. "Want die was al relatief hoog, rond de 65-66 procent. Het kan zo zijn, nu het zo spannend is, sommige CDA'ers de stap zetten om mee te gaan stemmen." Volgens Van Schendelen hoeft dat niet per se in het voordeel van De Jonge te zijn.

'Kansen De Jonge groter dan Omtzigt'

Keijzer heeft CDA'ers opgeroepen om niet om De Jonge, maar om op Omtzigt te stemmen. Van Schendelen zegt dat dit geen probleem hoeft te zijn.

"Als ik moet wedden op dit moment, dan zijn de kansen van De Jonge groter dan die van Omtzigt. Het is altijd moeilijk om een hoge opkomst nóg hoger te krijgen. Ook zit De Jonge met 49 procent van de stemmen al bij een krappe meerderheid dan de 40 procent van Omtzigt. De Jonge hoeft maar twee procent af te snoepen van de stemmers op Keijzer: dan is hij er al." Omtzigt moet elf procent goedmaken. "Ga daar maar aan staan", zegt Van Schendelen.

Het maakt volgens de emeritus hoogleraar Politicologie zeker uit wie de nieuwe leider van het CDA wordt. "Omtzigt zit anders in zijn vel dan De Jonge", zegt Van Schendelen. "De Jonge is graag met mensen bezig. Die is retorisch vlotter, sneller begaafd en wat ijdeler. Omtzigt is meer van de inhoud. Dat leeft sterk binnen de achterban van het CDA: je moet inhoudelijk sterk zijn en iets te melden hebben."

Maar De Jonge is gewaarschuwd. Van Schendelen noemt namelijk Omtzigt één van de beste leden van de Tweede Kamer, verwijzend naar de Toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. "Hij is in staat om veel activisme en zelfs sterker oppositioneel activisme te bedrijven binnen zijn eigen coalitie. Dat is een pijnpunt bij de baronnen van het CDA."

De uitslag van het lijsttrekkerschap bij het CDA wordt woensdag bekend gemaakt.