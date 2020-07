Werk aan de Spijkenisserbrug: 'Social media alleen niet effectief genoeg'

Het was een opmerkelijke proef: jongeren bereiken via social media met berichten over werkzaamheden of problemen met de Spijkenisserbrug. Toch heeft Rijkswaterstaat het idee dat de test wel is geslaagd. Veertigduizend mensen, 68 procent van de doelgroep, werden bereikt.

Als de Spijkenisserbrug in storing is, wordt dat via meerdere kanalen naar buiten gebracht. "Maar deze proef was vooral gericht op jongeren", legt Wytse Siemonsma van Rijkswaterstaat uit.

Rijkswaterstaat wilde met de proef onderzoeken of het mogelijk was om een hele specifieke doelgroep te bereiken. Daarvoor werden Facebook, Snapchat, Youtube en Instagram gebruikt.

Door advertentieruimte te gebruiken op de diverse platformen, slaagde Rijkswaterstaat erin om de jongeren te bereiken. Berichten gingen dan over werkzaamheden en omleidingen en ook één keer over een storing.

"Die storing is natuurlijk zo weer voorbij, in vergelijking met de andere berichten", gaat Siemonsma verder. "Een van de uitkomsten van onze proef is dat bij storingen deze manier van werken een stuk minder effectief is. Voor de langere termijn werkt het wel." Bij de stremming werden bijna 1700 mensen bereikt via social media.

De komende jaren vinden in en om Spijkenisse veel werkzaamheden plaats. Ook de Spijkenisserbrug gaat langdurig onder handen worden genomen. Daarbij zou social media een belangrijke rol kunnen spelen. De voorlopige conclusie is dat het verspreiden van dit soort informatie vooral werkt als aanvulling. Siemonsma: "Social media alleen is niet effectief genoeg."