Feyenoord gebruikt oefenduel met Sparta als test: tienduizend bezoekers welkom

Feyenoord test tijdens de oefenwedstrijden met Sparta en FC Twente of de plannen die het gemaakt heeft over het uitvoeren van de 1,5meter-maatregel toepasbaar zijn. "Zoals het er nu uitziet gaat het bij de eerste wedstrijden eerder richting de tienduizend, dan richting de vijftienduizend", aldus commercieel directeur Joris van Dijk over het aantal supporters in De Kuip.

Van Dijk, sinds 1 juli officieel in dienst bij Feyenoord, geeft aan dat de club 'diep nadenkt' en noemt de maatregelen rond supporters 'onderdeel van de puzzel'. "We moeten gewoon die anderhalve meter kunnen waarborgen en het controleerbaar houden."

Dat gaat Feyenoord dus testen in de eerste oefenduels van het seizoen. "De wedstrijden tegen Sparta (9 augustus, red) en FC Twente (16 augustus) zijn bij uitstek de duels om te kijken of alles wat we op de tekentafel hebben verzonnen in lijn is met het protocol dat vanuit de KNVB is meegegeven. Want, hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Dan kan je het maar beter beperken, dan dat je in het begin tegen obstakels oploopt, omdat je te veel mensen hebt toegelaten."

Investeerders

Feyenoord praat al een tijdje met buitenlandse investeerders, die mogelijk interesse hebben in de Rotterdamse club. Maar waarom zal een buitenlandse partij willen investeren in Feyenoord? "Dat zijn vragen die ik nog niet één, twee, drie kan beantwoorden", geeft Van Dijk toe.



"Maar Feyenoord is een nationaal icoon met internationale uitstraling. Een vlaggenschip. Een gigantisch trouwe supportersbase. Een prachtige historie en altijd hoopvol voor de toekomst. Partijen die zich daarin herkennen, willen meegroeien met Feyenoord en willen daarin investeren. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen."

Uitshirt best verkopend

Van Dijk was bij één van zijn eerste openbare optredens als commercieel directeur van Feyenoord bij de opening van de nieuwe fanshop bij het Maasstad Ziekenhuis. Tegelijkertijd presenteerde de club ook direct het nieuwe rood-witte thuisshirt.

Feyenoord-verdediger Lutsharel Geertruida gaf symbolisch het eerste thuisshirt van het nieuwe seizoen aan Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

Eerder presenteerde Feyenoord al het nieuwe uitshirt. Commercieel gezien scoort dit shirt op dit punt beter dan het blauw-oranje shirt uit 2015, dat uiteindelijk het populairst bleek onder supporters.

"Dit uitshirt is het best verkopende uitshirt tot op heden. We zitten bijna tegen de tienduizend shirts aan. Daar zijn we blij mee en dat hebben we ook hard nodig. Het is mooi om te zien dat het goed in de smaak valt bij supporters."

Bekijk hierboven het volledig interview het Joris van Dijk, commercieel directeur van Feyenoord.