Eén grote file vanaf Van Brienenoordbrug tot aan Algerabrug

Weggebruikers vanaf Alblasserdam in de richting van Kinderdijk hebben ook last van vertraging. Omdat automobilisten richting Krimpen aan de Lek proberen om te rijden via Kinderdijk, staat ook voor de veerpont vanuit Kinderdijk een flinke file.

De werkzaamheden aan de brug zorgen al twee dagen voor opstoppingen en veel vertraging.

Het werk aan de Algerabrug startte 13 juli en zorgt voor veel files. De wisselstrook van de brug is afgesloten om deze te kunnen aansluiten op de nieuwe fly-over en de Nieuwe Tiendweg. De werkzaamheden duren tot 28 augustus.