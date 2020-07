Ten onrechte bijna honderd nieuwe coronabesmettingen in Rotterdam-Rijnmond in dag tijd gemeld

Het aantal coronabesmettingen in Rotterdam en omgeving is minder fors gestegen in een dag, dan eerder vandaag op de website van de GGD stond. In de Rijnmondregio zijn in een dag tijd 14 nieuwe besmettingen vastgesteld. Eerder leek er een stijging van bijna honderd besmettingen in een dag tijd, maar dat blijkt een fout te zijn geweest in de cijfers per gemeente door de GGD.