Knuffelen met varkens en coaching met paarden op Strijens landgoed

Het geknor en gesmak is niet te missen op Landgoed de Peerdegaerdt in Strijen. Twee Kune Kune-varkens, Ginger en Knor, scharrelen rond op het weiland en knagen hier en daar een blaadje sla weg. Maar er is één ding dat de twee broers volgens eigenaresse Hèlen Sturm nog liever doen: knuffelen.

Verslaggever Suzanne Mulder moet lachen als ze het tweetal ziet. Gerimpeld, nog kauwend op wat groente en luid knorrend laten ze van zich horen in de microfoon. "Ik zeg vaak dat ze mooi van lelijkheid zijn. Maar ik vind ze niet lelijk hoor!", benadrukt Hèlen.

De varkens worden ingezet voor de workshop 'varkens knuffelen' op het landgoed. Daarbij leren mensen van alles over het leven van een productievarken, versus de rust en het geluk dat een vrij varken ervaart. Knuffelaars uit binnen- en buitenland kwamen al op bezoek.

Volgens de eigenaresse hebben Ginger en Knor het woord 'chill' uitgevonden. "Het is heerlijk om met hen te gaan knuffelen en te ontspannen", legt ze uit. Bonuspunten voor degene die de beesten masseert, want dat wordt ontvangen met luid geknor.

Tekst gaat verder onder de foto



Intelligent

Op het Hoeksche Waardse landgoed lopen nog meer varkens rond. Hèlen neemt Suzanne mee naar Merry, een landvarken dat vanwege een blessure momenteel apart staat. "Ze is hier vorig jaar gekomen, gered van de industrie. Normaal gesproken zou ze als ze zes maanden was, geslacht worden."

Volgens Hèlen zijn varkens intelligente beesten. "Ze zijn slimmer dan honden, dat weten veel mensen niet. Maar ze kunnen kleuren en vormen herkennen, achter een stok aanrennen en je kan ze van alles aanleren. Het leuke van een varken is dat je kan zien dat ze allemaal een eigen karakter hebben."

Zorgboerderij

Landgoed de Peerdegaerdt heeft voor ieder wat wils. In de boomgaard staan perenbomen van meer dan honderd jaar oud, er is een wandeltuin en een ecologische moestuin en sinds 2011 is er op het landgoed ook een zorgboerderij. Daar kunnen kinderen en volwassenen uit de regio terecht voor dagbesteding en begeleiding.

"We kunnen onze deelnemers veel activiteiten aanbieden", zegt Hèlen terwijl ze uitkijkt over de tuin die nogal wat onderhoud vergt. Onkruid wieden, gras maaien of bomen en struiken snoeien bijvoorbeeld. "Een van onze deelnemers is expert in grasmaaien, dat doet hij het liefst elke week. Het is perfect dat hij dat hier elke week kan doen."

Maar ook de dieren moeten verzorgd worden en stallen moeten worden uitgemest. Naast de varkens zijn er namelijk zo'n 25 paarden, waarmee paardencoaching wordt gedaan.

Tekst gaat verder onder de foto



Paarden spiegelen gedrag

"Het leuke van paarden is dat zij non-verbaal gedrag spiegelen. Ze merken aan je gedrag waar je moeite mee hebt, of dat je ergens verdrietig over bent. Onze coaches zijn getraind om dat weer te vertalen en met elkaar bespreekbaar te maken", legt Hèlen uit.

En zoals ze op haar website schrijft: "Dieren willen alleen maar weten wat iemand kan betekenen. Ze zijn niet geïnteresseerd in iemands beperkingen. Een positieve benadering die we hier graag toepassen."

Maar de paardencoaching is niet alleen voor de mensen op de zorgboerderij. Ook bedrijven kunnen er terecht, of mensen die samen iets traumatisch hebben meegemaakt.

"Paarden zijn gewend aan een teamverband. Dat geldt ook voor een team binnen een organisatie. Paarden spiegelen wie welke rol binnen een team heeft. En voor mensen die een traumatische periode achter de rug hebben en daar niet makkelijk over kunnen praten, lezen de paarden wat er speelt. Ze helpen ontspannen."

Dinsdagmiddag staat er nog een workshop paardencoaching op de planning. Friese paarden Bonne en Aukje, geboren op de Peerdegaerdt, staan daarbij deze keer centraal. Terwijl Bonne een powernap doet, is Aukje reuze benieuwd naar die verslaggever met een blauwe microfoon. "Net als binnen een team met mensen, heb je ook bij paarden introverte en extraverte types."