Twee gewonden na explosie op plezierjacht in Rotterdamse jachthaven

Een volwassene, een kind en een kat zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een explosie op hun jacht in de Fokhaven in Rotterdam-Blijdorp. De twee hebben brandwonden opgelopen.

Het volwassen slachtoffer is er slecht aan toe en met een traumateam naar het ziekenhuis gebracht. Het minderjarige slachtoffer werd ter plaatse behandeld, maar is inmiddels ook naar het ziekenhuis. De kat is meegenomen door de dierenambulance.

Toen de hulpdiensten aankwamen in de jachthaven aan het Schie-Schiekanaal was er geen brand, wel veel schade aan het bootje, zegt de woordvoerder van de brandweer. Er was mogelijk een gasexplosie, de brandweer vond twee intacte gasflessen aan boord.

Het plezierjacht lag aangemeerd in de jachthaven.