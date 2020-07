Rotterdam wil geen groot asielzoekerscentrum meer

Het grote asielzoekerscentrum in Beverwaard gaat volgend jaar na vijf jaar dicht. Dat was aan de omwonenden beloofd door de gemeente. In het begin was er veel weerstand tegen de komst van het AZC door omwonenden. Uiteindelijk is het aantal problemen beperkt gebleven.

Het stadsbestuur sluit niet uit dat er in de toekomst toch weer een beroep op Rotterdam gedaan wordt door de regering. Die vraag is er nu nog niet. Volgens burgemeester Aboutaleb is zo'n groot AZC niet wenselijk meer. "Dat concept is wat mij betreft op. Dat moeten we niet meer willen."

Juist door de grote omvang is het moeilijk om vrijwilligers en onderwijs voor het AZC te organiseren. Bij een opvang van tien mensen is dat veel makkelijker. "Voor zover ik kan overzien, heb ik het gevoel dat alle gemeenten in Zuid-Holland deze opvatting delen", meldt burgemeester Aboutaleb.