Dansers met een beperking zoeken steun via crowdfunding

Voordat onze verslaggever de zaal in Spot op Zuid betreedt, moet hij eerst zijn schoenen uitdoen. Een aantal dansers is al bezig met het opwarmen van de spieren. Zo ook full-time danser Jordy Ruhl. Vanwege zijn autismestoornis heeft hij zonder het dansen weinig mogelijkheden om zijn ei kwijt te kunnen. "Als dit zou wegvallen is dat een grote klap in mijn gezicht."

Ook voor danseres Jacqueline van Kuilenberg in een rolstoel is Misiconi een fijne plek. "Ik heb hier niet het gevoel dat ik voor spek en bonen meedoe, of dat ik een bezienswaardigheid ben vanwege mijn rolstoel."

Code rood

Artistiek directeur Joop Oonk legt uit dat de crowdfunding hard nodig is. "Het is code rood. De hele kunstsector heeft het moeilijk en helaas krijgen wij geen steun van de Staat." Er is nog achtduizend euro nodig om dansers uit te betalen en investeringen te doen.

De crowdfunding van Misiconi is te vinden op www.voordekunst.nl