Rotterdam betaalt extra zorg toch niet uit spaarpot

Wethouder van Gils over het aansnijden van de algemene reserves in coronatijd

Discussie over Rotterdamse stadsprojecten in tijden van corona

De oppositie in de Rotterdamse gemeenteraad had dinsdag kritiek op de begrotingsvoorstellen die het stadsbestuur had gemaakt. Naast 53 miljoen euro voor coronamaatregelen is er ook 57 miljoen euro gedekt met spaargeld. De oppositie is bang dat het spaargeld te snel opgaat, terwijl er door de coronacrisis waarschijnlijk nog meer kosten gemaakt moeten worden.

'Waarom dure groene straten?'

Veel kritiek was er ook op de plannen van wethouder Wijbenga om zeven pleinen en straten te vergroenen. Zo moet het Hofplein bijvoorbeeld veranderen in een 'iconisch plein' met meer gras en bomen. De Westblaak moet een grote boulevard worden. Bij station Rotterdam-Alexander moet meer groen komen en plekken voor bankjes.

Andere locaties die vergroenen zijn het Hofbogenpark, het park Maashaven, de verbouwing van het Schouwburgplein, Rijnhavenpark en het Rivieroeverpark Feyenoord.



De voltallige oppositie twijfelt over deze plannen. In tijden die door corona financieel zwaar zijn, is het volgens Denk-fractievoorzitter Stephan van Baarle niet de bedoeling om zomaar 233 miljoen euro voor vergroening uit te trekken.

Van Baarle: "Zou de VVD mij kunnen zeggen waaruit blijkt dat de 233 miljoen investeren in bijvoorbeeld een nieuwe fontein op het Hofplein zorgt voor structurele banen voor mensen die moeite hebben met rond komen?"

'Juist investeren'

VVD-fractievoorzitter Vincent Karremans zegt dat die aangepaste gebieden juist aantrekkelijker en rendabeler worden voor projectontwikkelaars om woningen te bouwen. De stad moet juist investeren in tijden van een crisis om zo ook werkgelegenheid te behouden.

Het vaststellen van de begroting gaat dit jaar anders dan voorgaande jaren vanwege corona. De financiële effecten van de crisis en de compensatie van het Rijk zijn nog niet bekend.

Daarom is nu een globale begroting gemaakt, die in het najaar verder vorm moet krijgen. Dinsdag praatte de Rotterdamse raad over de begroting en over de plannen voor de komende jaren.