Kan Amerikaanse kliniek een 15-jarige Rotterdamse haar leven teruggeven?

In het appartement in Ommoord worden de dagen tergend langzaam afgevinkt op de kalender. Maandag 20 juli staat met rood omcirkeld. Die dag vertrekt Laetitia samen met moeder Mariëla voor een behandeling naar de Amerikaanse staat Arkansas.



'We zitten al bijna twee weken in quarantaine en als we aankomen in Amerika moeten we weer twee weken in quarantaine', zegt moeder Mariëla. Door het coronavirus is het reizen een stuk moeilijk dan normaal. "Maar het is gelukt om een visum te regelen', zegt ze dolgelukkig. 'We kijken erg uit naar 4 augustus, dan start de behandeling."

'Elke dag pijn. Al drie jaar'

De problemen voor Laetitia begonnen na een ongelukje bij het zwembad tijdens een vakantie in Spanje. Men dacht aanvankelijk aan een kneuzing of een breuk, maar het bleek dus CRPS.

CRPS is een aandoening aan het zenuwstelsel dat na een breuk, kneuzing, of operatie uit het niets kan ontstaan door een ontstekingsreactie op het zenuwstelsel. Het kan zelfs zo heftig zijn, dat CRPS ook wel ‘suicide disease’ wordt genoemd, omdat het mensen tot pure wanhoop drijft.

'Ik heb al drie jaar lang elke dag heel veel pijn', zegt Laetitia. 'Daardoor kan ik amper dingen doen en zit ik vooral op de bank of op bed. Daarnaast loop ik vaak met krukken en sinds de afgelopen maand zit ik zelfs in een rolstoel.'

Alle hoop gevestigd op Amerika

"Toen de artsen in Nederland vertelden dat ik maar met de pijn moest leren leven, stortte mijn wereld in", zegt Laetitia. Haar moeder vult aan: "Ze werd depressief en kwam in een sociaal isolement terecht omdat vriendinnen na verloop van tijd ook niet meer van zich lieten horen."

"Toen ben ik de hele wereld af gaan zoeken naar een oplossing." En die denkt Mariëla dus gevonden te hebben in Amerika. Maar zo’n behandeling bij de privé-kliniek duurt minimaal twaalf weken en kost zeker 80.000 euro. Een groot gedeelte van het bedrag is inmiddels binnen.



"We missen nog 7.000 euro, maar we zijn nog bezig met het bedenken van acties", zegt Mariëla. "We hebben armbandjes gemaakt, gecollecteerd bij de winkels, een crowdfunding opgezet, noem het maar op. We zouden zelfs een benefietavond organiseren, maar toen kwam corona. Maar we geven niet op. We vragen iedereen die zou willen helpen om te doneren via de website."