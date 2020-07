De afrit naar Overschie (richting Gouda) is woensdagmorgen afgesloten korte tijd afgesloten geweest, omdat daar een auto over de kop was gevlogen. De wagen lag ondersteboven op het asfalt.

Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. Ook is het niet duidelijk of er sprake is van een gewonden.

Rond kwart voor acht waren de problemen weer verholpen.