Tegenstanders Feyenoord City hangen spandoeken op bij de Kuip

Tegenstanders van het project Feyenoord City hebben in de nacht van dinsdag op woensdag opnieuw spandoeken opgehangen bij de Kuip. Er is onder meer te lezen 'verraders worden nooit vergeten' en 'stop stadiongemekker, eruit met die stekker'.

Het is niet de eerste keer dat er op deze manier actie gevoerd wordt door tegenstanders van het stadionproject. Vorige week hing bij het kantoor van de projectorganisatie Feyenoord City ook al een spandoek.

Veel supporters hebben moeite met de komst van het nieuwe stadion, dat ook een afscheid betekent van de Kuip. Ook zijn er alternatieve plannen, zoals een renovatie van het huidige stadion.

Financiering

De financiering van het stadion is nog niet rond. Het stadion zou 444 miljoen euro gaan kosten. Volgens de huidige 'business-case' zou dat de club jaarlijks 25 miljoen euro opleveren.

Eerder deze maand werd duidelijk dat de beleidsmakers bij de club twijfelen of dit project het wel waard is, als het 'slechts' 25 miljoen euro per jaar extra oplevert.