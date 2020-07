Rotterdamse studenten starten 'virtuele markt' in coronatijdperk

De markten in onze regio zijn weer open, maar niet iedereen durft zich uit angst voor het coronavirus zich weer tussen de kramen te bewegen. En dat is een probleem, zowel voor de klanten als de kooplieden.

Een aantal Rotterdamse studenten heeft daarom een oplossing gevonden: een virtuele markt, waarbij je vanuit je luie stoel je boodschappen kan doen. "En dat tegen marktprijzen", zegt een van de initiatiefnemers, Dolf Verheul.

"Via de website kan je langs de visboer, de kaasboer en de groenteboer", gaat Verheul verder. "Je kan zelfs langs de drogist als je dat wilt."

Op de website kunnen alle spullen gekocht worden. De studenten verzamelen de spullen en brengen die bij de klant. "Natuurlijk zijn er wat bezorgkosten", legt Verheul uit, "maar omdat het om marktspullen gaat, denk ik dat dit nog altijd goedkoper is dan de supermarkt."

De studenten waren eerder betrokken bij markt010, een soort drive-through, waar kooplieden en klanten bij elkaar kwamen. De website loopt al in Den Haag. "Daar hebben we al meer dan 600 klanten gehad. Daar zijn ze zo enthousiast, dat we het nu ook in onze thuisstad gaan uitproberen."

Ook de kooplieden zijn volgens Verheul enthousiast, omdat ook zij zien dat het aantal klanten nog steeds niet terug is op het niveau van voor de corona-uitbraak.