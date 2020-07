'Er zijn nog maar een paar brandgrenslampen over'

Ze zijn bijna allemaal uitverkocht en er zijn er nog een paar over. Vanaf woensdag kunnen geïnteresseerden oude 'brandgrens-lampen' ophalen. En er is veel interesse, zegt Henk Reehorst van de gemeente Rotterdam.

De lampen zaten in de stoepen op de zogeheten brandgrens. Na het bombardement van 14 mei 1940 brak er brand uit. De lampen geven aan tot waar de brand is gekomen. Er liggen er 385 in Rotterdam.

Niet te vervangen

De lampen werden twaalf jaar geleden geplaatst. Normaliter houden led-lampen het een stuk langer vol. "Maar de leverancier kan geen onderdelen meer leveren. Dus we hebben besloten ze allemaal te vervangen", legt Henk Reehorst uit.

De nieuwe lampen, die inmiddels al op hun plek zitten, leveren meer licht en kosten minder energie.

"Veel lampen zijn al verkocht", gaat Reehorst verder. "Er liggen er nu 250 hier. Er zijn er nog een paar beschikbaar."

Ot Dee is de eerste die zo'n lamp heeft aangeschaft. "Het is een stukje geschiedenis van Rotterdam. Het is toch wel bijzonder dat Rotterdam dit gedaan heeft voor het bombardement. En ik zie ze altijd in de stad liggen, dan zie je ze verlicht en dat vind ik wel tof. Dus ik wil er ook wel één."