Komen er toch baby-alpaca's in Westmaas?

De teleurstelling bij Mirella Westhuis van Alpacake in Westmaas is nog altijd groot. Ze vertelde tijdens de vorige Zomertoer en in april op Rijnmond nog trots over de zwangerschap van alpaca's Amy en Grace, maar ze bleken helemaal niet zwanger te zijn. Bij het scheren van de dikke vacht van de dieren bleek onder de wol helemaal geen bolle buiken te zitten. "Ja, zo gaat dat met Moeder Natuur", verzucht Mirella.

Mirella runt samen met haar dochter Kirsty sinds enkele jaren Alpacake. Liefhebbers kunnen in de wei of in de stal ontbijten, lunchen of borrelen terwijl vijf alpaca's langs de bezoekers lopen. Ook kan er volop geknuffeld worden met de dieren.



Een jaar lang had de alpaca-eigenaresse ernaar uitgekeken om ‘oma’ te worden en twee kleintjes te verwelkomen. Zo lang duurt de dracht bij deze lama-achtigen. “Dan is het natuurlijk wel een teleurstelling als blijkt dat er niets zit. Dat dat dan ook nog eens bij beide vrouwtjes zo is, is dubbel pech."

Maar opgeven is voor de eigenaresse geen optie en dus gaan Amy en Grace voor een tweede ronde. Ze hebben daarvoor al twee mannetjes van fokker Astrid van ’t Alpaca Eiland uit Sommelsdijk op bezoek gehad.



Gluren

Als verslaggever Sanne Waldekker deze week bij de alpaca’s in Westmaas op bezoek gaat, is het net tijd om te kijken of deze dekking iets heeft opgeleverd. "Het werkt simpel", legt Mirella uit. "We laten de heren weer bij Amy en Grace en als ze zwanger zijn, dan is de regel: geen mannen aan de billen, daar zorgen de alpaca-dames wel voor.”

"Ik voel me wel een beetje een gluurder", lacht Sanne als de hengsten op de merries klimmen. Amy laat haar mannetje Hannibal toe, maar Grace moet niks hebben van haar Ace. Ze geeft hem trappen, ze spuugt en probeert bij hem weg te rennen.

"Ja, ik denk dat Grace drachtig is", zegt Astrid opgelucht. "Aan mijn lijf geen polonaise, denkt ze! Amy wordt nu nog eens gedekt en dan kijken we over twee weken weer of het gelukt is."

Nieuwe hoop dus op baby-alpaca’s in Westmaas en opnieuw een spannende tijd voor eigenaresse Mirella. "Nu moeten we weer een jaar wachten. Maar baby-alpaca’s zijn gewoon te leuk, te schattig, te lief. Dus laten we hopen op een goede afloop dit keer!"



De mannetjes die voor nageslacht moeten zorgen.