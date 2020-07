Nieuw klaslokaal? Kinderen uit Rotterdam-Zuid krijgen taal- en rekenles vanuit de Kuip

"We gaan ze geen huiswerk geven of de tafels erin stampen, maar bijvoorbeeld wel rekensommen maken over opstellingen"

Feyenoord gaat iets bijzonders doen voor kinderen in Rotterdam-Zuid deze zomervakantie. Ze mogen iedere dag naar De Kuip komen voor een speciale zomerschool. "We gaan ze geen huiswerk geven of de tafels erin stampen, maar bijvoorbeeld wel rekensommen maken over opstellingen."

"We gaan de kinderen spelenderwijs laten leren, zodat ze het weer leuk vinden en enthousiast zijn", vertelt Carla Lagendijk, teamleider Werk en Onderwijs bij Feyenoord. "Daar gebruiken we het hele stadion voor, kinderen komen op plekken waar ze anders nooit zouden komen. We gaan vooral heel veel leuke dingen doen, dat is het belangrijkste."

In de kleedkamer of de business seats

Lagendijk benadrukt dat de kinderen overal in het stadion les krijgen. "In onze leercentra in het stadion, in de kleedkamers, het perscentrum, of in de businesseats, overal hangen opdrachten, raadsels en activiteiten. En we doen er allerlei sporten bij, om de kinderen te stimuleren en hen een leuke vakantie te geven."

De zomerschool duur twee weken en begint maandag. De school is gratis voor kinderen. Ontbijt en lunch zijn inbegrepen. "We hebben niet zoveel plekken en al heel veel enthousiaste reacties gehad, dus er blijkt wel echt behoefte aan te zijn", vervolgt Lagendijk. "We zijn uitgegaan van zestig plekken, maar dat liep al snel heel erg storm, dus we kunnen nog opschalen naar 120 plekken."

Ondanks de vele reacties kunnen kinderen uit Rotterdam-Zuid zich nog steeds voor de zomerschool opgeven. "Stuur dan even een mailtje naar club1908@feyenoord.nl, dan kunnen we altijd kijken wat we voor je kunnen doen."