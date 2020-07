Politie zet groep agressieve jongeren uit Gorkums zwembad

Volgens de politie dronk de groep jongeren alcohol in het zwembad, werd er keiharde muziek gedraaid en gedroegen ze zich ruw in het badwater.

"Veel badgasten waren dusdanig onder de indruk dat de badmeester uiteindelijk met tussenkomst van de politie besloot de groep buiten te zetten", meldt de politie.

De politie schrijft op Instagram dat de jongeren 'nauwelijks aanspreekbaar' waren en dat er geen normaal gesprek mogelijk was. "Ze gedroegen zich heel recalcitrant en uitdagend en ook nadat de jongeren het zwembad hadden verlaten bleven ze buiten op het parkeerterrein staan."

Een agent eiste dat de jongeren zouden vertrekken. "Een van hen bleef weigeren om weg te gaan", gaat de politie verder. "Hij bleef in zijn auto zitten. Daarop werd besloten om hem aan te houden. Hij ging daarop volledig uit zijn dak en verzette zich hevig. Er waren drie agenten nodig om hem onder controle te krijgen. Twee agenten raakten daarbij lichtgewond."

Niet welkom

De jongeren die uit het Caribabad zijn gezeten, zijn nu een jaar niet in het Gorkumse zwembad welkom. Dat laat Rob Koster weten, directeur van de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties, waar het Caribabad onder valt. "We hebben daar goede ervaringen mee", meldt Koster. Deze jongeren krijgen een aangetekende brief waarin staat dat hen de toegang tot het zwembad voor een jaar is ontzegd.

"Eens in de zoveel tijd vindt er een akkefietje plaats. Dat is de realiteit en daar lopen we niet voor weg", zegt Koster over het incident van dinsdagavond.