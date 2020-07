Vrouw opgepakt voor omkoping en witwassen

Ook een 56-jarige Rotterdammer is opgepakt. Ook hij zou betrokken zijn bij de invoer van de drugs en witwassen van crimineel geld.

Dinsdag waren er invallen in drie huizen in Zwijndrecht, Rotterdam en Hoogvliet. Ook werd er gezocht bij bedrijven in Rotterdam en Rhoon. Er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Ook is er beslag gelegd op bankrekeningen, auto's en contant geld.

De twee mogen alleen contact hebben hun advocaat.