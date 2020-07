Rotterdams laboratorium voor tandtechniek viert honderdjarig bestaan: 'Vroeger moest je handig zijn, nu vooral pienter'

J.A. Beijn senior begon het laboratorium in 1920. Zijn zoon Koos kwam in 1951 bij hem in dienst als leerjongen. "Ja ik ben natuurlijk hartstikke trots dat ik de praktijk van mijn vader mocht voortzetten", vertelt Beijn junior, die de zaak in 1968 van zijn vader overnam. Senior overleed in 1975, junior is inmiddels ruim twintig jaar met pensioen.

Maar de zaak loslaten deed Koos Beijn nooit. "Ik ben nog heel erg betrokken, omdat ik benieuwd ben hoe alles loopt op de zaak", vertelt hij. "De ontwikkelingen met scanners die we nu hebben, de witte tanden, ik wil het graag nog een tijdje blijven volgen. Het is nieuwsgierigheid. Ik ben ook altijd gewend om met mijn handen te werken. Nu maak ik schilderijen en beeldjes, ik blijf bezig. Dat lijkt mij heel gezond."

Porseleinen kroon

Tijdens zijn lange periode in het laboratorium maakte Beijn junior de nodige veranderingen mee. "In de beginperiode werd elk onderdeeltje met de hand gemaakt, dat was heel erg moeilijk. Rond 1930 kocht mijn vader porselein over uit Amerika, daar kon je een kroon mee bakken. Dat was eigenlijk het begin."

"In 1968 konden ze vervolgens porselein bakken op metaal, en toen heeft het een vlucht genomen zodat we nu met scanners de vormen bepalen en de kronen maken", vervolgt Beijn junior. "Dat is machtig interessant om te zien hoor. Vroeger moest je heel handig zijn en nu moet je vooral pienter zijn."

Goede raad

Na het pensioen van Beijn junior werd Jeroen Lagerwaard in 1998 aangesteld als algemeen directeur. Hoe hij het doet? "Fantastisch natuurlijk, we hebben een heel goede band met veel overleg", vertelt Beijn junior. "Ik heb het idee dat ik hem altijd goede raad kan geven, maar dat valt in de praktijk tegen. Hij bekijkt het zelf wel, en dat is vaak beter dan wat ik bedacht had."

"Meneer Beijn heeft nog altijd goede ideeën, is vooruitstrevend en is nauw bij de zaak betrokken. Dat is voor mij ook alleen maar fijn", vult Lagerwaard zijn voorganger en raadgever aan." Op naar de volgende honderd jaar? "Ja als het kan wel, waarom niet? We willen het zo lang mogelijk voortzetten. Het is een mooi bedrijf en een mooi vak, dus wij gaan ervoor." Beijn junior: "Ja helemaal eens, dat gaan we zeker doen."