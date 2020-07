Rotterdammer Hugo de Jonge wint nipt de strijd om CDA-lijsttrekkerschap van Pieter Omtzigt

Hugo de Jonge is de lijsttrekker van het CDA bij de komende verkiezingen voor de Tweede Kamer. De Rotterdamse oud-wethouder haalde bij een online verkiezing onder de leden van het CDA 50,7 procent van de stemmen.

De Jonge nam het aanvankelijk op tegen twee partijgenoten: Mona Keijzer en Pieter Omtzigt. Na de eerste ronde viel Keijzer af.

De Jonge ging naar school in Oud-Beijerland. Hij stond als leraar voor de klas en werd daarna adjunct-directeur op de Da Costaschool in Rotterdam-Zuid. Via de plaatselijke CDA-fractie werd De Jonge wethouder Onderwijs. Ook werkte hij op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

In 2017 maakte De Jonge de overstap naar de Haagse politiek, met de functie van vice-premier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Na het wegvallen van minister Bruins nam hij ook nog tijdelijk functie van minister voor Medische Zorg over.