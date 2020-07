Willem (84) scheurt nog altijd met hoge snelheid op zijn motor met zijn vrouw (77) achterop

Een vakantie in Italië waarbij ze een mondkapje moeten dragen zagen ze niet zitten, dus maken Willem (84) en Wil (77) uit Oud-Beijerland deze zomer maar uitstapjes in de Benelux. Niet met de auto, maar op de motor. "Mijn vrouw heeft achterop gezeten als ik 260 km/u reed. Ze zei: "Als je dat nog eens doet, ga ik nooit meer mee. Dus ik pas me maar aan", lacht Willem.

Presentator Erik Lemmers treft het echtpaar woensdag op de weekmarkt in Oud-Beijerland. Ze vertellen uitgebreid over de motorritjes die ze al hebben gemaakt.

"Het is zijn hobby, maar we doen het al heel lang", zegt Wil. In al die jaren hebben ze samen - Willem achter het stuur, Wil achterop - al meer dan vierhonderdduizend kilometer gereden. "Voormalig Joegoslavië, Hongarije, Italië, Griekenland", somt Willem onder meer op. Door weer en wind. "We hebben goede kleding aan, dus daar merk je niets van op de motor. Als het regent, doe je gewoon een regenpak aan."

'Ik rijd heel normaal hoor'

Het is de kick en de vrijheid die Willem ervaart op de motor, waardoor hij het zo leuk vindt. "M'n motor is begrenst op 300 kilometer per uur. Af en toe rijd ik nog wel eens 250, zoals op de terugweg vanuit Spanje. Ze kunnen mijn rijbewijs toch niet afpakken nu?", vraagt hij zich af nadat hij dit live op de radio heeft verklapt. "Een motor is niet gemaakt voor honderd kilometer per uur. Maar ik rijd heel normaal hoor, ik ben geen wilde rijder."

Toch klopt vrouw Wil geregeld op zijn rug als Willem weer eens het gas open draait. "Voor mij hoeft dat allemaal niet hoor", zegt Wil. "Je mag nu nog maar honderd kilometer per uur rijden, dus bij 150 kilometer per uur ben je je rijbewijs kwijt", zegt Willem.

In al die tientallen jaren dat hij zijn motorrijbewijs heeft, is Willem ook al een aantal keer onderuit gegaan in binnen- en buitenland. "Ik heb zes keer de aarde gekust", vertelt hij: "Ik ben aangereden in Duitsland, heb in Griekenland in het ziekenhuis gelegen. Het hoort er een beetje bij. Er is geen mens die zo ver rijdt en nooit onderuit is gegaan."