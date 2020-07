Gemeente Dordrecht: 'Meld verstopte putten bij ons'

De gemeente Dordrecht liet daarna weten dat de riolen en gemalen 100% in orde waren, maar dat geen enkel systeem berekend is op enorme hoeveelheden hemelwater in korte tijd. Volgens bewoners waren verstopte kolken en putten de oorzaak.

Vanmorgen bleek dat die inderdaad op diverse plekken volledig verstopt zaten met grond, bladeren en afval. De gemeente erkent het probleem en roept Dordtenaren op om verstoppingen altijd te melden via de website of app van fixi.

"Nu is het zo dat we elke kolk één keer per jaar onderhouden en op gevoelige plekken in de stad twee keer, maar als mensen ons tippen dat er eentje verstopt zit kunnen we daar sneller op reageren", zegt een woordvoerder.

Het onderhoud van kolken en putten heeft de gemeente Dordrecht overigens uitbesteed aan afvalbedrijf HVC. "En hoe goed dat onderhoud ook zal zijn, het is geen garantie tegen overstromingen bij extreme buien". aldus de gemeentelijk woordvoerder.