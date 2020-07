Shirma Rouse in Ja Toch, Niet Dan!: 'Als ik mijn verhaal ga delen zal je in shock zijn'

"Als ik mijn verhaal ga delen gaan mensen in shock zijn. Ik heb de gekste dingen meegemaakt. Waar je van schrikt hoor. Dat je denkt: in Nederland, really?"

Dat zegt de Rotterdamse zangeres Shirma Rouse in de nieuwe aflevering van het Rijnmond-programma Ja Toch, Niet Dan!. In het programma gaat ze in op Black Lives Matter. Voor het eerst, nadat ze veel interviewverzoeken naast zich neerlegde.

"Het is cruciaal dat er nu over wordt gesproken. Ik woon al twintig jaar in Nederland en ik heb wekelijks meegemaakt dat ik ben gediscrimineerd, of voor "k-N" ben uitgeroepen, of "ga terug naar je eigen land, zwarte"."

Verandering

"Ik maak daar alleen nooit zo’n grote ophef over, want voor mij gaat het om kennis. Als mensen niet weten, of in de gaten hebben, dat er iets gebeurt, kan er ook geen verandering komen. Ik vind het alleen maar goed dat er nu een echt gesprek komt, en dat mensen het er echt over hebben, want het is heftig."