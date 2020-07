Astrid moest haar koffiezaak tijdelijk sluiten en sprong bij op een corona-afdeling

Astrid Pille moest de deuren van haar koffiebar KEK & Meer in Oud-Beijerland in maart noodgedwongen tijdelijk sluiten vanwege de coronamaatregelen. Maar bij de pakken neerzitten deed ze niet: met een verpleegkunde-diploma op zak besloot ze zich in te zetten voor coronapatiënten in het Capelse IJsselland Ziekenhuis.

"Terugkomen in het ziekenhuis voelde als thuiskomen", legt Astrid uit. "Ik heb daar twaalf jaar gewerkt, maar ik was er ook al twaalf jaar weg. Na een dag op de afdeling was ik weer helemaal terug. Je verleert het niet, net als fietsen."



Ik heb een eed afgelegd dat ik zou helpen. Ik heb het met plezier gedaan. Astrid Pille

Astrid sprong bij in het ziekenhuis op de speciaal ingerichte corona-afdeling, vlak na de grootste piek qua coronapatiënten. "Toen was het daar redelijk onder controle, maar er was veel onduidelijkheid. De onzekerheid en angst van de mensen is mij het meest bijgebleven."

Het IJsselland werkte met verschillende units. In de ene lagen vastgestelde coronapatiënten, in de andere twee lagen patiënten die nog niet getest waren of nog lagen te wachten op de uitslag. "Die angst van het niet weten was heel vervelend. Als verpleegkundige kan je dan wel hulp bieden en een luisterend oor zijn. Dan zijn mensen je wel heel dankbaar; het is een stukje troost."

Voor haar was het zo klaar als een klontje dat ze zou bijspringen in de zorg. "Ik heb vroeger een eed afgelegd dat ik zou helpen. Ik heb het met plezier gedaan."

Drukke zomer

Ze heeft nog een contract voor drie maanden in het ziekenhuis, maar de extra handjes zijn niet meer nodig. En dus kan ze zich weer volledig richten op haar heropende koffiezaak in het centrum van Oud-Beijerland, met een klein terras aan het water.

"Het zonnetje schijnt, dan heb ik het al gauw naar m'n zin", zegt ze tegen presentator Erik Lemmers, terwijl een klant wacht op een vers belegd broodje. Normaliter is de zomerperiode minder gunstig voor haar, omdat veel regiogenoten dan op vakantie zijn in het buitenland. "Maar ik denk dat het deze zomer wel eens druk kan worden."