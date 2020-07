Uitslag poll: ruim zeventig procent vindt dat Rotterdam per direct moet stoppen met verkeersexperimenten

Volgens ruim 73 procent van de deelnemers aan onze Rijnmond-poll moeten verkeersexperimenten in Rotterdam worden gestopt. Het is de bedoeling dat deze maatregelen voor een schonere lucht moeten zorgen, maar die leveren nu juist meer verkeersdrukte op.

Van de stemmers is 45 procent van mening dat de experimenten gestaakt dienen te worden, omdat ze voor teveel opstoppingen in de stad zorgen. 28 procent vindt ook dat er gestopt moet worden met de maatregelen, maar stelt ook dat er een andere oplossing moet komen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Meer luchtvervuiling

Op onze Facebookpagina deelden onze volgers ook hun mening. "Op voorhand was dit gedoemd de mislukken. Want iedereen stond in het Scheepvaartkwartier zonder de afsluiting van de rijbaan al vast. En het extra fietspad wordt bijna niet gebruikt", schreef Marco Been.

Mesut Oğuz voegt daar op Facebook aan toe: "Laatst stond ik 45 minuten stil op de ‘s-Gravendijkwal vanwege de file. Lekker veel uitstoten. Kon ook binnen een minuut weg zijn als de rechterrijstrook open zou zijn."

Uitslag

In onze poll stelden wij de vraag: Moet Rotterdam per direct stoppen met verkeersexperimenten? Bekijk hieronder de precieze uitslag.