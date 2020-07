Dartbond PDC schrapt Premier League-wedstrijden in Ahoy

Op 25 en 26 maart 2020 zou de Premier League dit jaar Nederland aandoen, maar door de uitbraak van het coronavirus werden alle speelrondes verplaatst. Ahoy Rotterdam kreeg 9 en 10 september als nieuwe datum.

Ondanks de aanhoudende onzekerheden was PDC-voorzitter Barry Hearn een maand geleden nog vol vertrouwen over het doorgaan van de Premier League in Nederland. "Misschien met een gereduceerd publiek of zonder publiek, maar we gaan sowieso op 9 en 10 september spelen in Ahoy", zei hij.

Maar de PDC heeft nu toch voor een andere oplossing gekozen. De speelavonden in Birmingham, Belfast, Leeds, Berlijn en Rotterdam zijn van de kalender gehaald en verplaatst naar 25 tot en met 30 augustus. De Premier League-deelnemers spelen dan zes dagen achter elkaar, achter gesloten deuren, in de Marshall Arena in Milton Keynes.

Geld terug

Fans met kaartjes voor donderdag 10 september kunnen voor 14 augustus hun geld terugvragen of hun kaartje bewaren voor volgend jaar. Fans met een kaartje voor woensdag 9 september krijgen hun geld automatisch terug, omdat die avond in 2021 niet gespeeld zal worden.