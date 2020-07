Pasjessysteem en hogere hekken bij vernieuwd zwembad de Fakkel in Ridderkerk

"Hier klimmen ze niet meer over 't hek", lacht bestuurder André van Kesteren van zwembad de Fakkel. Het Ridderkerkse zwembad is de afgelopen maanden flink onder handen genomen. Zodat massale vechtpartijen, zoals in 2019, voorkomen kunnen worden. En om ervoor te zorgen dat gasten zorgeloos kunnen genieten. "Dáár gaat het vooral om."