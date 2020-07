Rijnmond Expert: Tweedehands auto kopen? Hier moet je op letten

Hij benadrukt dat je online al het een en ander kunt controleren als je een auto bij een particulier gaat kopen. De Jong verwijst naar de website van het RDW , waarop de consument bijvoorbeeld kan checken of de auto een geldig APK heeft of daadwerkelijk is verzekerd. "Je hebt alleen het kenteken nodig en dan kun je al die zaken alvast checken. Bijvoorbeeld als je een proefrit wilt maken."

Proefrit

Ook moet je de auto vooral zelf gaan bekijken. "Bij een particulier krijg je geen garantie. Als je een miskoop doet, dat wordt het moeilijk om je recht te halen bij de particulier." Daarom adviseert De Jong om een proefrit te maken en dan een autokenner mee te nemen.

"Bepaal, als je de auto niet kent, of je er lekker in zit. Hoe je de prestaties, het geluid en de functionaliteit ervaart als je in de auto rijdt. Maar let vooral op gebreken: geluiden en trillingen. Bekijk de auto goed."

De consument moet goed kijken naar de lak en de banden van een tweedehands auto, zegt hij. En dan zijn er ook nog de kilometerteller en -stand. De Jong zegt dat je kunt voorkomen dat hieraan gerommeld wordt. Alleen is dat niet altijd het geval.

"Je kunt de tellerstand van de auto ook op de website van het RDW zien. Daar kun je beoordelen of de kilometerstand logisch is." Dat kun je alleen zien bij auto's die oorspronkelijk in Nederland zijn geleverd, benadrukt hij. Dus met een Nederlands kenteken. "Bij de buitenlandse auto's zien we de meeste fraude. Dan is het kwaad al geschiet."

Een automakelaar inhuren kan ook handig zijn. "Zeker wanneer je er geen kijk op hebt. Hij zal ook letten op de prijs", vindt de Rijnmondexpert. De Jong noemt de Koerslijst van de ANWB, waarop de richtprijs van een auto gevonden kan worden. "Maar juridisch sluit je de koop van de auto met de particulier."

Verkoop

De Jong heeft ook tips voor consumenten wanneer je een auto gaat verkopen. "Je moet anticiperen op fraude", waarschuwt hij. "Bijvoorbeeld als je een auto aan een particulier verkoopt, zorg ervoor dat je erbij bent wanneer het kenteken wordt overgeschreven. Dat je zeker weet dat je kenteken echt is overgeschreven." Deze handeling kan bij een kentekenloket worden verricht. Ook stipt De Jong het belangrijkste punt nog even aan: "Doe je auto pas weg als je geld pas binnen is."

Gemaakte afspraken kun je vastleggen in een model koopcontract. "En laat gerust je gevoel spreken, maar probeer niet verliefd te worden op een auto. Liefde maakt blind. Het gaat bijna altijd om gezond verstand."