Viroloog Erasmus MC leidt groot project naar opsporing infectieziektes

Daarbij worden sociale media in de gaten gehouden, maar ook laboratoriumonderzoek en gegevens verzameld over bijvoorbeeld muggen en andere ziekteverspreiders. De Europese Commissie steekt 15 miljoen euro in het project dat niet alleen is bedoeld voor corona, maar ook voor bijvoorbeeld ebola, Q-koorts of SARS.

Plannen voor de samenwerking bestonden al langer, maar de coronacrisis heeft het belang ervan onderstreept, zegt Koopmans. "De huidige Sars-CoV-2-pandemie is een onbedoeld voorbeeld: hadden we de uitbraak van dit nieuwe virus eerder kunnen detecteren?"

Het Europese samenwerkingsverband streeft naar een interactief en virtueel opsporingssysteem voor infectieziekten. Burgers kunnen daar ook aan meewerken. Als zij bijvoorbeeld informatie doorgeven over muggensoorten die ze hebben gezien, kan onder meer de verspreiding van de tijgermug worden tegengegaan. Die kan verschillende ziektes overbrengen.